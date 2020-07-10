AA 10 Temmuz 2020 Cuma 09:23 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:34

Febrayer televizyonunun, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tarık Abdulhafiz adlı bir kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürüldü.

Olayın duyulması üzerine isyan eden Cufra kentinin merkezi Hun kenti sakinleri, yolları kapatarak bölgeden geçen Hafter'e bağlı milislerin araçlarına saldırdı.

Hun kenti sakinleri, 3 Temmuz'da Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından açılan ateş sonucu evinin önünde bir başka Libyalının öldürülmesinden dolayı da protestolar düzenlemiş, milislerin kaldığı birçok yeri ateşe vermişti.