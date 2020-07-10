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Dünya

Libya'da işkenceyle öldürülen kişi için halk darbeci Hafter'e karşı protestolar düzenlendi

Libyadaki Cufra kentinin merkezi Hun'da halk, darbeci Hafter'e bağlı milisler tarafından kaçırılan bir Libyalının işkenceyle öldürülmesine tepki göstererek protestolar düzenledi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 09:23 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:34
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Febrayer televizyonunun, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tarık Abdulhafiz adlı bir kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürüldü.

Olayın duyulması üzerine isyan eden Cufra kentinin merkezi Hun kenti sakinleri, yolları kapatarak bölgeden geçen Hafter'e bağlı milislerin araçlarına saldırdı.

Hun kenti sakinleri, 3 Temmuz'da Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından açılan ateş sonucu evinin önünde bir başka Libyalının öldürülmesinden dolayı da protestolar düzenlemiş, milislerin kaldığı birçok yeri ateşe vermişti.

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