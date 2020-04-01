Libya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 10'a çıktı

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:40

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Libya halkından şehirler arası yolculuk kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı gibi Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Merkez, 29 Mart’ta ülkede Kovid-19 vaka sayısının 8'e yükseldiğini bildirmişti.

İlk koronavirüs vakasının 24 Mart’ta görüldüğü Libya’da UMH, gece sokağa çıkma yasağı ilan ederek, şehirler arası otobüs seferlerini durdurmuştu.