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Dünya

Libya'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Libya'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 00:24 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 00:24
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Libya iç savaş ile birlikte yeni tip koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yerel saatle 21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının tam gün uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Buna göre söz konusu yasağın 4 gün uygulanacağı, şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı aktarıldı.

Libya’da son 24 saatte 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210’a ulaştı.

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