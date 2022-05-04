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Dünya

Libya'nın petrol ihracatı 18 ayın en düşük seviyesinde

Libya'daki önemli petrol üretim sahaları ve limanların kapatılmasının ardından ülkenin petrol ihracatının son 18 aydaki en düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
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Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Libya, mart ayında günlük 979 bin varil, nisan ayında ise günlük 819 bin varil petrol ihraç etti.

Petrol ihracatının önemli kısmının İtalya, İspanya ve Çin'e gerçekleştiği vurgulanırken, son rakamların Ekim 2020'den bu yana en düşük ihracat verilerine işaret ettiği kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

NOC, 1 Mayıs'ta, muhtemel bir çevre felaketini önleyebilmek için Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebin kaldırıldığını bildirmişti.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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