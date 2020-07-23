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Dünya

Libya'da ''petrol üretimi'' görüşmesi

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkedeki petrol üretiminin yeniden başlaması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 22:34 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 22:34
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ABD'nin Trablus Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Norland, Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Libya'nın egemenliğinin desteklenmesi, Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) ülke çapında petrol üretim faaliyetini sürdürmesinin sağlanması ve Sirte ile Cufra bölgesinde istikrarın temin edilmesiyle başlayarak Libya iç savaşında barışçıl çözüme ulaşılması" konuları ele alındı.

Norland, ABD'nin, Libya'daki tüm dış askeri müdahaleleri reddettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) liderliğinde bir diyaloğa tam destek verdiğini ifade etti.

Salih'in başkanlığını yaptığı Tobruk Temsilciler Meclisi, BM nezdinde meşru tek otorite olan Trablus merkezli Libya hükümetine karşı, Libya'da petrol üretimine engel olarak son 6 ayda ülke ekonomisini 7 milyar dolardan fazla zarara uğratan darbeci Hafter'e destek veriyor.

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