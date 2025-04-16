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Dünya

Libya'da siyasi kargaşa: Haksız tırmanışı derin bir endişeyle izliyoruz

Libya Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyini yeni bir krizin patlak vermemesi için anlaşmaya çağırdı

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Libya'da siyasi kargaşa: Haksız tırmanışı derin bir endişeyle izliyoruz
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Libya Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyine yeni bir krizin patlak vermemesi için aralarındaki anlaşmazlığın giderilmesi çağrısında bulundu.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, "Bazı kurumların ülkedeki kısmi istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı adımlarıyla siyasi arenada yaşanan haksız tırmanışı derin bir endişeyle izliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konsey açıklamasında, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyine yeni bir krizin patlak vermemesi için ülkedeki stratejik öneme sahip kurumların başkanlarının atanması konusunda aralarındaki anlaşmazlığın giderilmesi çağrısı yaptı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, ülkedeki önemli kurumlardan biri olan Muhasebe Divanı Başkanlığına "Temsilciler Meclisinde bir isim üzerinde mutabakat sağlanıncaya kadar" yeni bir ismin getirildiğini duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise Libya Siyasi Anlaşması'na göre Tekale'nin yaptığı atamanın geçersiz ve bu atama yetkisinin Temsilciler Meclisinde olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

  • Libya Başkanlık Konseyi
  • Temsilciler Meclisi
  • Devlet Yüksek Konseyi

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