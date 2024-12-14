Libya'nın başkenti Trablus'ta binlerce Suriyeli, ülkelerinde Esed rejimin sona ermesini kutlamaya devam ediyor.

Trablus'taki sembolik meydan Şehitler Meydanında coşkulu kutlamalar yapan Suriyeliler, ülkelerinin bayraklarını taşıyarak, zafer marşları eşliğinde Depke halkaları oluşturdu.

Halepli Muhammed Nuri Hüseyin, kutlamaların yapıldığı meydanda AA muhabirine, ülkesindeki 14 yıllık zulüm ve istibdat döneminin sona erdiğini, Suriye halkının büyük zaferini tebrik ettiğini söyledi.

- "TÜRK HALKINA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ülkesinde 14 yıl boyunca her açıdan yıkım olduğunu söyleyen Hüseyin, Libya'daki Suriyelilerin mutluluklarını ifade etmek için Şehitler Meydanı'nı doldurduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Suriye halkına desteği 2011'de devrim başında başladı. Her alanda, askeri, ekonomik, mülteci kamplarının kurulmasında Suriye halkını destekledi. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu işbirliği için teşekkür ediyoruz."

Halepli Halid Mahmud da, 10 yılı aşkın süredir Libya'da olduğunu, ailesinden çok sayıda kişinin Suriye'de Esed rejimi döneminde öldüğünü söyledi.

"Libya halkına da teşekkür ediyorum. Bu kutlamalarda yanımızda oldular. 10 yılı aşkın süredir buradayım bize çok iyi davrandılar." diyen Mahmud, Ramazan Bayramında ülkesine dönmek istediğini, havaalanları açıldığında Suriye'ye döneceğini söyledi.

- "GÜVENLE EVİMİZE DÖNECEĞİZ"

Adnan Mefaleni de, önce Irak'a göç etmek zorunda kaldığını, iki yıldır Libya'da olduğunu ve Suriye'ye, vatanına dönmek istediğini söyledi.

Libya'daki Suriyeli geçlerin meydanda Esed rejiminin düşmesini coşkuyla kutladığını kaydeden Mefaleni, "Güvenle evimize döneceğiz. Beşşar Esed gitti, Allah'a binlerce şükürler olsun." ifadelerini kullandı.



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