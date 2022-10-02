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Dünya

Libya'da toplu mezardan 42 ceset çıkarıldı

Libyalı yetkililer, Sirte kentinde tespit edilen toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

AA2 Ekim 2022 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Libya'da toplu mezardan 42 ceset çıkarıldı
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Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde iki hafta boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumunun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

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