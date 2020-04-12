AA 12 Nisan 2020 Pazar 08:17 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 08:33

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Meşru bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında 5 milisin esir alındığını söyledi.

Mecei, kentin güneyindeki diğer cephelerde sükunetin hakim olduğunu ancak herhangi bir hareketlilik olması durumunda buna topçu ateşiyle karşılık verildiğini belirtti.

Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 22 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in, BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu. Buna rağmen milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.