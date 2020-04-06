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Dünya

Libya'da UMH birlikleri, Hafter milislerine mühimmat taşıyan askeri uçağı vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan askeri bir uçağın hedef alındığını duyurdu.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 00:29
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan askeri bir uçağın hedef alındığını duyurdu.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan ve UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin, Facebook sayfasında yer alan açıklamada, hükümet güçlerinin, askeri uçağı başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra vurduğu belirtildi.

Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii, daha önce yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde Hafter milisleri karşısında ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.

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