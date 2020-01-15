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Dünya

Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile UMH'ye bağlı tüm siyasi, askeri ve sivil unsurlar, ateşkes süreci ve Berlin Konferansı'nı görüşmek üzere başkent Trablus'ta bir araya geldi. Başkentte bir otelde düzenlenen toplantıya Başbakan Serrac'ın yanı sıra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'taki Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli ve UMH içindeki askeri, siyasi ve sivil diğer unsurlar katıldı.

AA15.01.2020  22:22 - Güncelleme: 15.01.2020  22:22

 Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile UMH'ye bağlı tüm siyasi, askeri ve sivil unsurlar, ateşkes süreci ve Berlin Konferansı'nı görüşmek üzere başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Başkentte bir otelde düzenlenen toplantıya Başbakan Serrac'ın yanı sıra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'taki Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli ve UMH içindeki askeri, siyasi ve sivil diğer unsurlar katılıyor.

Toplantı öncesinde salondan görüntü alınmasının ardından basın mensupları dışarı çıkarıldı.UMH yetkilileri, toplantıda Serrac ve diğer katılımcıların, sahada fiili olarak uygulanan ateşkes ile 19 Ocak'ta Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan Libya konulu uluslararası konferans ve siyasi sürece ilişkin istişarelerde bulunacağını aktardı.İlerleyen saatlerde görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Kaynak: Libya'da Umh Bünyesindeki Tüm Unsurlar Trablus'ta Buluştu 

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