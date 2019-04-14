14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Libya'da UMH güçlerinden 'ilerliyoruz' mesajı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı ve El-Aziziye bölgesinde Genaral Halife Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, güçlerinin, Uluslararası Trablus Havalimanı ve Aziziye bölgesinde Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydettiklerini ve ağır kayıplar verdirdiklerini açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerden esirler aldıklarını ifade eden Kanunu, sayılara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, Hafter güçlerinin konuşlandığı El-Vutiyye Üssü ve Gıryan'daki Ebu Reşade Üssü ile buralara lojistik destek sağlayan bazı noktalara 21 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Kanunu, UMH'nin savaşı başlatan taraf olmadığını ancak sonucu belirleyen taraf olacağını vurguladı.

Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Muhanned Yunus, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Eski şartlara göre bir siyasi çözümden bahsetmenin zamanı geçti ama aynı zamanda UMH bir ateşkesi memnuniyetle karşılar." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın siyasi bir çözüm için bütün devletlerle iletişim halinde olduğunu belirten Yunus, "Uluslararası alanda askeri değil siyasi bir çözüm vurgusu var." ifadesini kullandı.

Yunus, UMH'nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu bildirdi.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

 

 

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA