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Dünya

Libya'da Yunanistan'a soğuk duş! İstenmeyen kişi ilan edildiler

Libya'nın doğusundaki hükümet, “yabancı diplomatlar ülkeye giriş kurallarına uymadıkları” gerekçesiyle İtalya ve Malta İçişleri Bakanları, Yunanistan Göç Bakanı'nı ve AB Göç Komiseri'ni Bingazi'deki Benine Havalimanından ülkelerine geri gönderdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 19:39 - Güncelleme:
Libya'da Yunanistan'a soğuk duş! İstenmeyen kişi ilan edildiler
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TM'nin atadığı hükümetten yapılan açıklamada, İtalya ve Malta İçişleri Bakanları, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Avrupa Birliği Göç Komiseri'nin, "diplomatların ülkeye giriş, hareket ve ikametlerini düzenleyen prosedürleri" yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İtalya, Yunanistan ve Malta Cumhuriyeti İçişleri Bakanları, Avrupa Birliği Göç Komiseri ve onlara eşlik eden heyetin planlanan ziyareti, Bingazi'deki Benine Uluslararası Havalimanına varışlarında iptal edilmiştir.

Libya topraklarını derhal terk etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiler ve istenmeyen kişi ilan edildiler."

Açıklamada, heyetin tam olarak hangi kuralı ihlal ettiğine ilişkin bilgi verilmezken ilgili taraflara Libya yasalarına uyma çağrısı yapıldı.

HEYET, SABAH SAATLERİNDE TRABLUS'A ULAŞMIŞTI

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Avrupa Birliği İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner, bu sabah başkent Trablus'a varmıştı.

Heyet, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile de düzensiz göç konusunda toplantı yapmıştı.

Bakanlar ve beraberindeki heyet, Trablus'taki toplantılarının ardından ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde yer alan Benine Havalimanına doğru yola çıkmıştı.

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