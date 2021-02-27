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Dünya

Libya'daki askeri komite: Temsilciler Meclisinin oturum düzenleyeceği Sirte'de güvenlik sağlanamayacak

Libya 5+5 Ortak Askeri Komitesi, Temsilciler Meclisinin Sirte kentindeki toplantısında güvenliği sağlayacak yeterli güce sahip olmadığını açıkladı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 16:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:34
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Komite Başkanı Ahmed Ebu Şahme, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermek için Meclise, 8 Mart'ta oturum düzenleme çağrısının ardından açıklama yaptı.

Ebu Şahme, "Şehrin güvenliğini sağlamak için herhangi bir meşru güç bulunmuyor ve bölge hala yabancı güçlerin ve paralı askerlerin kontrolünde." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyelerinin, ilgili güvenlik makamlarıyla koordineli bir şekilde toplanmaları için uygun yeri seçmeleri gerektiğini ifade eden Ebu Şahme, Komitenin, milletvekillerinin ulusal birlik hükümetine güvenoyu vermek için toplantı yapma arzusunu takdir ettiğini belirtti.

Akile Salih dün, 5+5 Ortak Askeri Komitesinin güvenliği sağlaması durumunda toplantının Sirte kentinde yapılacağını, uygun ortam sağlanamaması halinde ise oturumun aynı tarihte Tobruk'ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisinden güvenoyu çıkmazsa, güvenoyu için Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri devreye girecek.

5+5 Ortak Askeri Komitesinde, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilci yer alıyor.

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