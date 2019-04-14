'Libya'daki müzakere sürecine kan bulaştı'

Selame, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün, adil, demokratik ve sivil bir devlet yolunda birlikte adım atılacak Gadamis'te buluşma günüydü. Ancak gemilerin istemediği rüzgarlar esti ve müzakere sürecine kan bulaştı." ifadelerini kullandı.

Tutumlarının değişmeyeceğini vurgulayan Selame, ne kadar inatlaşılırsa inatlaşılsın siyasi çözümden başka çıkar yolun olmadığını kaydetti.

Selame ayrıca çatışmalarda uluslararası kanunları ihlal eden tüm eylemleri takip ederek kayıt altına aldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyordu.

Ancak son çatışmalar nedeniyle Selame, "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldıklarını ve durum yatıştıktan sonra düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemeye çalışacağını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralı sayısının da 561'e yükseldiğini bildirmişti.