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Dünya

Libya'daki petrol alan ve limanlarının tamamının aktif hale getirildiği duyuruldu

Libya'dan son dakika açıklaması! Libya petrol kurumu, ülkedeki petrol alan ve limanlarının tamamının aktif hale geldiğini duyurdu

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:41
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