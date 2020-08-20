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Dünya

Libya'daki savaşın faturası ağır: '2 milyon insan yardıma muhtaç durumda'

Libya'da yaşanan silahlı çatışmalardan etkilenenlerin sayısı giderek artıyor. Libya İnsan Hakları Ulusal Komisyonu, iki milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 20:56
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Başkent Trablus merkezli sivil toplum kuruluşunun 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki silahlı çatışmalardan zarar görenlerin sayısı daha önce hiç olmadığı kadar artarken, ülke genelinde insani yardıma ihtiyacı olanların sayısı 2 milyona yaklaştı.

Açıklamada, savaştan etkilenenlerin sayısının ve yardım ihtiyacının artmaya devam ettiği vurgulandı.

Libya krizindeki taraflara da çağrı yapılan açıklamada, insani yardım faaliyeti yürüten yerli ve uluslararası kuruluşlara saygı gösterilmesi, sağlık ve yardım ekiplerinin çalışmalarına engel olacak eylemlerden kaçınarak gerekli dayanışmanın gösterilmesi istendi.

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, 2011'de başlayan iç savaşın ardından, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı son yıllarda yürüttüğü savaş nedeniyle şiddet sarmalına sürüklendi.

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