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Dünya

Libya'daki Zeytuna Limanı'ndan petrol ihracatı durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki Zeytuna Limanı'ndan petrol ihracatının limanda oluşan 'mücbir sebepten' dolayı durduğunu bildirdi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:36
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NOC, Facebook üzerinden konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Zeytuna Liman'ına gelen bir grup protestocunun petrol ihracatına engel olduğu ve çalışanları zorla alandan çıkardığı belirtildi.

Kurum, petrol ihracatının durdurulması nedeniyle yeni bir duyuruya kadar "mücbir sebep" ilan edildiğini kaydetti.

NOC Başkanı Mustafa Sanalla, ihracata engel olunmasının küresel enerji fiyatlarını ve Libya'nın ekonomik durumunu etkileyeceğini belirterek, "Libya halkını, ülke petrolünün dünya enerji piyasasına akışının sürdürülebilmesi için bu duruma tepki vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

NOC, dün de ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıklamıştı. Açıklamada, silahlı bir grubun petrol sahasına girerek, çalışanların üretime devam etmesini engellediği ve ham petrol üretiminin durdurulmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar "mücbir sebep" ilan edildiği bildirilmişti.

Libya'nın güneybatısındaki Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

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