Libya'dan Hums Limanı hakkındaki iddialar hakkında açıklama

Hammude, başkent Trablus'un 100 kilometre doğusundaki limanda yaptığı basın açıklamasında, "Libya devletinin Hums Limanı'nından ferağat ettiği veya limanın yabancı bir ülke tarafından askeri üs olarak kullanılacağı şeklindeki söylentiler asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Libya vatandaşlarının bu tür asılsız haberlere inanmamaları ve sağlam resmi kaynakları takip etmelerini isteyen Hammude, "Bu tür söylentiler kamuoyunda kargaşa ve istikrarsızlığa neden oluyor. Milli duygularla hareket edenlere, medyada çıkanların gerçeği ifade etmediğini tekrar vurgulamak istiyoruz." dedi.

Libya yerel medyasında Hums Limanı'nın Türkiye'ye askeri üs olarak verileceği şeklinde iddialar yer almıştı.