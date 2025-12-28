Libya'dan İsrail'e Somaliland tepkisi... ''Kabul edilemez''

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baur'un Somali Dışişleri Bakanı Ali'ye dayanışma mesajı gönderdiği bildirildi.

"İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez" ifadelerini kullanan Baur, İsrail'in bu adımının Somali'nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Baur mesajında ayrıca, ülkesinin Somali'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve ulusal birliğini koruma hakkını desteklediğini dile getirdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN TEK ÜLKE

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla soykırımcı İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.