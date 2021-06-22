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Dünya

Libya'dan İtalya'ya uyarı: İç işlerimize karışma

Libya Başkanlık Konseyi, İtalya'yı iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

AA22 Haziran 2021 Salı 15:14 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 15:14
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Libya Başkanlık Konseyi, kendisiyle koordinasyon içinde olmadan "ulusal diyalog forumu" düzenleme çalışması yapan İtalya'nın girişimini kınayarak, iç işlerine karışılmaması uyarısında bulundu.

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, konuyla ilgili Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş'a bir mesaj gönderdi.

Mesajda, Dışişleri Bakanlığının, İtalya Dışişleri Bakanlığının daveti doğrultusunda Başkanlık Konseyi ile önceden koordinasyon olmaksızın, İtalya topraklarında bir "ulusal diyalog forumu" düzenlemek için Libya'nın güneyinden (Fizan) bir heyet göndermeye hazırlandığının öğrenildiği belirtildi.

Konseyin mesajında İtalya'nın attığı bu adımın kınandığı kaydedilirken, forumun iptal edilmesi talep edildi.

Mesajda ayrıca, Roma yönetimi Libya'nın iç işlerine karışmaması ve devlet prensiplerine saygı göstermesi konusunda uyarıldı.

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