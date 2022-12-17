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Dünya

Libya'dan Mısır'a tepki: Kararı tümüyle reddediyoruz

Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı. Açıklamada, 'Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz.' denildi.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 07:23 - Güncelleme:
Libya'dan Mısır'a tepki: Kararı tümüyle reddediyoruz
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Libya, Mısır'ın iki ülke deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik aldığı kararı "tek taraflı" olarak niteleyerek tümüyle reddettiğini bildirdi.

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Mısır'ın 11 Aralık'ta batı deniz sınırlarını belirlediğini duyurduğu Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Mısır'ın söz konusu kararının Libya'nın kara suları ve kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine göre, "iki komşu ülke arasındaki deniz sınırlarının, her iki tarafın çıkarlarını garanti eden ve eşitlik ilkesine saygı duyulan müzakerelerle varılan bir anlaşma ile belirlenmesi gerektiği" vurgulandı.

Libya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Mısır'ın söz konusu kararını "tümüyle reddettiği" kaydedilen açıklamada, Mısır hükümetine deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile müzakere başlatması çağrısı yapıldı.

Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkenin batı deniz sınırlarının belirlendiğine ilişkin kararı yayımlanmıştı.

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