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Dünya

Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren yeniden başlıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren yeniden başlıyor.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 07:38 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 07:38
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Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı Afriqiyah Havayolları ve özel havayolu şirketi Libyan Wings'in gelecek pazardan itibaren Türkiye'ye uçak seferlerine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Afriqiyah Havayolları'ndan alınan bilgiye göre Libyalıların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin veren Başkanlık Konseyi kararı gereği, yalnızca gidiş olarak haftada 4 sefer yapılacağı kaydedildi.

Libyan Wings Havayolları'nın ise Uluslararası Havalimanı Misrata'dan haftada 3 sefer gerçekleştireceği aktarıldı.

Libya Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

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