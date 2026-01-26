Libya'dan, ülkenin temsil edilmediği Tunus'taki toplantıya tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya ile ilgili yapılacak tüm toplantıların ülkenin yetkili ve meşru temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Tunus'ta bugün düzenlenmesi planlanan, Tunus, Cezayir ve Mısır dışişleri bakanları ile UNSMIL Başkanının katılacağı "Libya" konulu toplantıya işaret edilen açıklamada, "Libya Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temsil edilmediği herhangi bir toplantı veya istişarenin yapılmasından duyduğu çekinceyi dile getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla bugün "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.