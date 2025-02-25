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Dünya

Libyalı Bakan Cuma'ya suikast girişiminde bulunan failin kimliği belirlendi

Libya Başsavcılığı, Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'ya suikast girişiminde bulunan failin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

AA25 Şubat 2025 Salı 15:55 - Güncelleme:
Libyalı Bakan Cuma'ya suikast girişiminde bulunan failin kimliği belirlendi
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cuma'ya Trablus'ta silahlı saldırıda bulunan şahsın kimliğinin tespit edildiği ve Tunus'a kaçtığının belirlendiği kaydedildi.

Zanlının yakalanmasına yönelik uluslararası yargı mekanizmasının devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- ADİL CUMA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Ulusal Birlik Hükümeti'nden 12 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Cuma'ya başkent Trablus'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtilmişti.

Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Bakan Cuma'nın Trablus'taki Tarık es-Seri yolunda seyir halindeyken saldırıya uğradığı, aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı aktarılmıştı.

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