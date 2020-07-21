AA 21 Temmuz 2020 Salı 16:21 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:53

Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarda cesetlerine rastlananların akrabaları ve ortadan kaybolanların yakınlarından oluşan yüzlerce kadın, BM'ye yakınlarının akıbetlerinin araştırılması için çağrıda bulundu.

Libyalı kadınlar, "BM’den ortadan kaybolan yakınlarımıza ne olduğunu açıklamasını istiyoruz", "Libya’nın doğusunda kaybolan çocuklarımızın geri gelmesini talep ediyoruz " ve "Kaybolan yakınlarımız nerede?" şeklinde sloganlar attı.

Kadınlar ayrıca üzerinde "Terhune’deki çocuklarımız nerede?, "Terhune zulümden çok çekti", "Gözaltına alınanların hakim karşısına çıkarılmasını istiyoruz" yazılı dövizler ve kaybolan yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Terhune’den çıkarılmasının ardından kentte bulunan toplu mezarlardan onlarca ceset çıkarılmıştı.