Görgü tanıkları, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın sabah saatlerinde hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıyı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e destek amacıyla BAE'ye ait SİHA'ların gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, hava saldırısı, "Altyapı ve havaalanlarını hedef alan suç sicilinin bir uzantısı ve Hafter'in kayıplarını telafi etmek için umutsuz bir girişim." olarak nitelendirildi.

UMH, BAE'yi General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarını desteklemekle suçlarken, Abu Dabi daha önceki açıklamalarında bu ithamları yalanlamıştı.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'e ait uçaklar, daha önce pek çok kez başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.

- EYLÜL BAŞINDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINMIŞTI

UMH Ulaştırma Bakanlığı, 2 Eylül'de yayımladığı açıklamada, Mitiga'dan yapılan uçuşların yeni bir duyuruya kadar güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar askıya alındığında tüm seferler Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.