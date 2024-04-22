Libya'nın Benina Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki Benina Uluslararası Havalimanı'nın kötü hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın uçuşlara kapatıldığı belirtildi.



Benina Uluslararası Havalimanı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Havalimanının kötü hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın tüm uçuşlara kapatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Benina Uluslararası Havalimanı Müdürü Salih el-Amruni yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçuşların toz fırtınası nedeniyle yeterli görüş mesafesi olmadığı için iptal edildiği bilgisini paylaştı.