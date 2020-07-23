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  • Cezayir'den ''Libya'ya askeri müdahaleye hazırlandığı'' iddialarına yalanlama!
Dünya

Cezayir'den ''Libya'ya askeri müdahaleye hazırlandığı'' iddialarına yalanlama!

Cezayir Savunma Bakanlığı, 'Genelkurmay Başkanı Korgeneral Said Şangariha'nın Libya'ya askeri müdahale için hazırlık yapılması çağrısında bulunduğu' iddialarını yalanladı. İddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür yalan haber ve söylentilerle kaos çıkarmak ve kamuoyunu şüpheli ajandaların safına çekmek istendiği ifade edildi.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 17:53 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 18:21
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Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Genelkurmay Başkanı Şangariha'nın Libya'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunduğu yönünde asılsız, yalan haberlere yer verildiği belirtildi.

İddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür yalan haber ve söylentilerle kaos çıkarmak ve kamuoyunu şüpheli ajandaların safına çekmek istendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Cezayir'in Libya'daki tüm taraflara eşit mesafede durduğu ve bu ülkede istikrar ile kalkınmayı güvence altına alacak kalıcı siyasi çözüm için Libyalılar arasında diyalog çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, Cezayir Genelkurmay Başkanı Şengariha'nın "ülke güvenliğini sağlamak için Libya'ya askeri müdahaleye hazır olunması" çağrısında bulunduğuna ilişkin iddialar yer almıştı.

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