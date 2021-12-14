İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2717
  • EURO
    16,1983
  • ALTIN
    818.571
  • BIST100
    2151.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya'nın Sebha kentinde ordu güçleri ile Hafter milisleri çatıştı
Dünya

Libya'nın Sebha kentinde ordu güçleri ile Hafter milisleri çatıştı

Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler arasında Sebha kentinde çatışma çıktı.

AA14 Aralık 2021 Salı 14:19 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:20
ABONE OL

Başkent Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneyinde yer alan Sebha'daki ulusal güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı Tarık bin Ziyad milisleri ile Libya Ordusuna bağlı 116. Tugay arasında kent merkezinde çıkan silahlı çatışmalar saatlerce sürdü.

Ordu güçlerinin çekilmesiyle çatışmaların dindiğini ve kentte şu an sessizliğin hakim olduğunu ifade eden kaynak, çatışmaların neden çıktığı konusunda bilgi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Fizan vilayetinin merkezi olan Sebha kentindeki Ulusal Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Hafter milislerinin, müdürlüğe ait mallara el koyduğu ve şehre gelmekte olan 11 aracı ele geçirdiği ifade edildi.

Hafter milislerinin saldırgan tutumunun şiddetle kınandığı açıklamada, bu tür suç teşkil eden eylemlerin Fizan vilayetinde istikrarın bozulmasına ve kaosun hakim olmasına yol açacağı kaydedildi.

Libya'nın güneyindeki Fizan vilayetinin tamamı Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor. Öncesinde Hafter'e bağlı olan kentteki 116. Tugay, haziran ayında Başkanlık Konseyine tabi Libya Ordusuna bağlılığını ilan etmişti.

Yaklaşık 130 bin nüfusa sahip Sebha, Fizan bölgesindeki en büyük kent konumunda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.