18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9467
  • 6,6384
  • 246.262
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Libya'nın sınır komşularından ateşkes çağrısı

Libya'nın sınır komşuları Tunus ve Cezayir, bir an önce Libya'da ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, Tunus'un başkentinden, sınır komşuları Libya'yadaki çatışmaların bir an önce durması çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ülkesini ziyaret eden Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile başkent Tunus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayirli mevkidaşıyla Libya konusunu görüştüklerini belirten Cihinavi, şunları kaydetti:

"Cezayirli meslektaşımla, Libya konusunda askeri bir çözümün imkansız olduğu ve Libyalıların Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda, dış müdahaleden uzak, kendi aralarında yapılacak bir müzakerenin tek çözüm yolu olduğu noktasındaki fikir birliğimizi vurguladık."

"Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı" için hazırlık

Cihinavi, en kısa zamanda Libya'ya ilişkin endişeleri gidermek adına, Mısır, Cezayir ve Tunus'un bir araya geleceği Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı gerçekleştirilmesi için çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

Tunus'un "istisna yapmaksızın günlük olarak Libya'daki tüm taraflarla görüştüğü" bilgisini paylaşan Cihinavi, söz konusu temaslarda taraflara "Libya'da akan kanın durdurulması ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi" mesajını yinelediklerini aktardı.

"Libya'daki durum, Tunus ve Cezayir'i de etkileyebilir"

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum ise ülkesi için en büyük sorunun şu dönemde Libya olduğunu belirtti.

Bukadum, "Bizler başka ülkelerin içişlerine karışmamayı prensip olarak kabul ediyoruz. Ancak Libya'daki durum, Tunus ve Cezayir'i de olumsuz şekilde etkileyebilir. Silahların dili susmalı ve BM gözetiminde müzakere masasına dönülmeli." diye konuştu.

Libyalıların müzakere masasına dönmesi için diplomatik baskı ve koordinasyon gerektiğini dile getiren Bukadum, "Bizler bir Arap başkenti bombalanırken sessiz kalmayı kabul edemeyiz. Bilakis, Cezayir ve Tunus olarak bizim görevimiz, çatışmaların durması çağrısı yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Libya'nın batısındaki çatışmalar batıdaki komşularını tedirgin ediyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Ülkenin batısında yaşanan bu çatışmalar, sınır komşusu Tunus'u çatışmaların sonlandırılması için diplomatik girişimde bulunmaya itmişti.

Libya'da Hafter'in başlattığı saldırı ve sonrasındaki çatışmalar, 900 kilometre uzunluğunda sınırı bulunan komşusu Cezayir'de de rahatsızlığa yol açmıştı.

Hafter'in geçen yıl yaptığı "Libya'daki savaşı Cezayir'e taşıyacağız." açıklaması, Cezayir yönetiminin ve ordusunun Hafter'e karşı tavır almasına yol açmıştı.

Sahra Çölü içinde kalan bu sınır bölgesinden silahlı grupların topraklarına girmesi endişesi, Cezayir güvenlik makamlarını huzursuz ediyor. Bu kaygı ülke basınında da sıkça dile getiriliyor. Cezayir ordusu, yakın zamanda Libya sınırı bölgesinde askeri bir tatbikat da gerçekleştirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 278'e, yaralı sayısının bin 332'ye yükseldiğini duyurdu.

Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Buket Aydın'ın görevine son verildi

Buket Aydın'ın görevine son verildi

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'
 

POPÜLER HABERLER

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA