Libya'nın sınır komşularından ateşkes çağrısı

Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, Tunus'un başkentinden, sınır komşuları Libya'yadaki çatışmaların bir an önce durması çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ülkesini ziyaret eden Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile başkent Tunus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayirli mevkidaşıyla Libya konusunu görüştüklerini belirten Cihinavi, şunları kaydetti:

"Cezayirli meslektaşımla, Libya konusunda askeri bir çözümün imkansız olduğu ve Libyalıların Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda, dış müdahaleden uzak, kendi aralarında yapılacak bir müzakerenin tek çözüm yolu olduğu noktasındaki fikir birliğimizi vurguladık."

"Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı" için hazırlık

Cihinavi, en kısa zamanda Libya'ya ilişkin endişeleri gidermek adına, Mısır, Cezayir ve Tunus'un bir araya geleceği Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı gerçekleştirilmesi için çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

Tunus'un "istisna yapmaksızın günlük olarak Libya'daki tüm taraflarla görüştüğü" bilgisini paylaşan Cihinavi, söz konusu temaslarda taraflara "Libya'da akan kanın durdurulması ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi" mesajını yinelediklerini aktardı.

"Libya'daki durum, Tunus ve Cezayir'i de etkileyebilir"

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum ise ülkesi için en büyük sorunun şu dönemde Libya olduğunu belirtti.

Bukadum, "Bizler başka ülkelerin içişlerine karışmamayı prensip olarak kabul ediyoruz. Ancak Libya'daki durum, Tunus ve Cezayir'i de olumsuz şekilde etkileyebilir. Silahların dili susmalı ve BM gözetiminde müzakere masasına dönülmeli." diye konuştu.

Libyalıların müzakere masasına dönmesi için diplomatik baskı ve koordinasyon gerektiğini dile getiren Bukadum, "Bizler bir Arap başkenti bombalanırken sessiz kalmayı kabul edemeyiz. Bilakis, Cezayir ve Tunus olarak bizim görevimiz, çatışmaların durması çağrısı yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Libya'nın batısındaki çatışmalar batıdaki komşularını tedirgin ediyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Ülkenin batısında yaşanan bu çatışmalar, sınır komşusu Tunus'u çatışmaların sonlandırılması için diplomatik girişimde bulunmaya itmişti.

Libya'da Hafter'in başlattığı saldırı ve sonrasındaki çatışmalar, 900 kilometre uzunluğunda sınırı bulunan komşusu Cezayir'de de rahatsızlığa yol açmıştı.

Hafter'in geçen yıl yaptığı "Libya'daki savaşı Cezayir'e taşıyacağız." açıklaması, Cezayir yönetiminin ve ordusunun Hafter'e karşı tavır almasına yol açmıştı.

Sahra Çölü içinde kalan bu sınır bölgesinden silahlı grupların topraklarına girmesi endişesi, Cezayir güvenlik makamlarını huzursuz ediyor. Bu kaygı ülke basınında da sıkça dile getiriliyor. Cezayir ordusu, yakın zamanda Libya sınırı bölgesinde askeri bir tatbikat da gerçekleştirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 278'e, yaralı sayısının bin 332'ye yükseldiğini duyurdu.