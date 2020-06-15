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Dünya

Libya'nın Tacura kentinin en önemli caddesine Kanuni Sultan Süleyman'ın adı verildi

Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura kentinin en önemli caddesine 'Kanuni Sultan Süleyman' adı verildi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:59
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Tacura Belediye Başkanı Hüseyin bin Atıyye sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Tacura kentinde Hamidiye bölgesindeki Deniz Feneri'nden başlayan İspanyol Adası adıyla bilinen bölgeye kadar uzanan caddeye Kanuni Sultan Süleyman'ın adının verilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

İsimlendirmenin Tacura Belediyesi tarafından resmi kararla alındığını belirten Atıyye, sebebinin Trablus halkına yardım için Kanuni Sultan Süleyman'ın ordu göndermesinin ardından kentin 1551'de kurtarılması olduğunu açıkladı.

Atıyye, Kanuni Sultan Süleyman'ın gönderdiği ordunun Tacura kentinde konuşlanan İspanyol ordusuna karşı, kente Hamidiye bölgesinden girdikten sonra halkı örgütleyerek İspanyollara karşı savaştığını ve Trablus'u onların elinden aldıklarını hatırlattı.

Osmanlı ordusunun başında Hadım Murad Ağa'nın olduğunu kaydeden Atıyye, kentte onun adına bir caminin de bulunduğunu kaydetti.

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