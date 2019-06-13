29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,833
  • 6,6095
  • 250.841
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Libya'ya komşu ülkelerden 'siyasi çözüm' vurgusu

Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, Libya krizinin askeri yollarla çözülemeyeceğini ve yabancı müdahalesine karşı olduklarını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Mısırlı ve Cezayirli mevkidaşları Samih Şukri ile Sabri Bukadum başkent Tunus'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin akabinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cihinavi, Libya krizinin tek çözüm yolunun siyasi olduğunu ve yabancı ülke müdahalesine de karşı çıktıklarını söyledi.

Libya krizinin taraflarına çözüm için diyaloğa geçme çağrısında bulunan Cihinavi, komşu ülkeler olarak başlattıkları "çözüm girişimi" kapsamında düzenlenen toplantıda, uluslararası toplumu Libya konusunda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışma kararı alındığını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de gerçekleştirdikleri toplantıda Libya'da siyasi çözüm ve terörle mücadele alanında sarf edilen çabaların desteklenmesi üzerinde durduklarını dile getirdi.

Şukri, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edilmesi ve bazı makamların terör örgütlerini destekleme girişimleri konusunda uluslararası toplumun üzerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Bukadum da ülkesinin, başkent Trablus'ta yaklaşık 2 aydır süren çatışmalardan ve havaalanı ve hastane gibi hayati önemi haiz sivil kurumların hedef alınmasından hoşnutsuzluk duyduğunu ifade etti.

Bukadum, devam eden çatışmaların, petrol ve doğal gaz üretim tesisleri gibi Libya halkının ekonomik kaynaklarını tehdit etmeye başladığını söyledi.

Dışişleri bakanlarının basın toplantısının akabinde yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgesel güçlerden Libya'ya silah akışı kınandı ve terörle mücadele çerçevesinde üç ülkenin (Tunus, Cezayir ve Mısır) iş birliğine devam etmesinin önemi vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kartal'a 1.93'lük golcü

Kartal'a 1.93'lük golcü

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

'Olursa cevap veririz, bunu Abe'ye söyledim'

'Olursa cevap veririz, bunu Abe'ye söyledim'
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Çinlilerin I.Q. testi!

Çinlilerin I.Q. testi!

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA