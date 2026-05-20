ABD merkezli National İnterest internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin bölgede giderek artan etkisi ele alındı. Türkiye'ye yönelik bölge ülkelerinin tutumunun sadece beş yıl öncesine kıyasla neredeyse tanınmaz halde olduğu ifade edilen haberde, son on yılın büyük bir bölümünü bölgesel izolasyon içinde geçiren Ankara'nın, Orta Doğu'da kuralları yeniden çizdiği dile getirildi.

Haberde Libya'ya özellikle dikkat çekilirken, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekledikten sonra Ankara'nın, göz ardı edilemeyecek bir taraf olarak ülkede varlığını kanıtladığı ve bunun Tobruk'taki General Hafter'in varlığının devamı için mutlaka Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duymasına neden olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE, LİBYA'DA İSTEDİĞİNİ ALDI"

Türkiye'nin Libya'da müttefikinin adeta hayatını kurtardığı ifade edilirken, Ankara'nın bu uğurda Fransa, Yunanistan ve hatta Mısır ile karşı karşıya geldiği ve günün sonunda Türkiye'nin Libya'da istediğini aldığı vurgulandı.

Ankara'nın ayrıca sınırlarının ötesinde de büyük bir diplomatik atak yürüttüğü ifade edilen haberde, Mısır ve Suudi Arabistan gibi önemli ülkelerle ilişkilerin en verimli yıllarını yaşadığı aktarıldı. Ankara'nın Körfez ve Afrika ile olan güçlü bağlarının savunma sanayi ve ekonomi alanında kendisini hissettirdiği dile getirildi.

Libya'nın Afrika'ya açılan bir kapı olarak Türkiye için büyük öneme sahip olduğu vurgulanılan haberde, Ankara'nın Libya iç savaşında tüm dünyayı karşısına alarak UMH'yi savunduğu ve şimdi bu kararının meyvesini yediğinin altı çizildi.

Bölgede değişen dengelerin başlangıcının Libya olduğu aktarılan haberde, bir zamanlar bölge ülkelerince dışlanmaya çalışılan Türkiye'nin artık Orta Doğu için vazgeçilmez bir ortak olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE SÜPER GÜÇ HEDEFİNE YENİDEN BAŞLADI"

Türkiye'nin ayrıca Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi bölgesel güçlerle önemli ekonomik ve askeri anlaşmalar imzalayarak yeni bir savunma bloğu kurma amacında olduğu iddia edildi.

Haberde son olarak büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan Türkiye'nin, Orta Doğu'da güvenilir ortak ünvanıyla bölgede süper güç olma yolunda yeniden ilerlemeye başladığı dile getirildi.