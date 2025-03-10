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Dünya

Liderlik yarışını kazandı, Trump'a meydan okudu: Hiçbir şekilde ABD'nin bir parçası olmayacağız

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazandı. Kanada'nın mozaik bir ülke olduğunu savunan Carney, 'Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak' dedi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 08:09 - Güncelleme:
Liderlik yarışını kazandı, Trump'a meydan okudu: Hiçbir şekilde ABD'nin bir parçası olmayacağız
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CBC'nin haberine göre, Carney, Liberal Partinin başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçildi.

Carney, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin izlediği "51. eyalet" söylemine atıfta bulunarak, Amerikalıların, "(Kanada'nın) kaynaklarını, suyunu, toprağını istediğini" söyledi.

"Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak." diyen Carney, Kanada'nın mozaik bir ülke olduğunu savundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

- TRUDEAU'YA İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

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