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Dünya

Lidiya Kumbaracı hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı Begoeviç, 92 yaşında hayatını kaybetti.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 02:41 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 02:41
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Sanat tarihçisi Kumbaracı, başta "Üsküp'te Osmanlı Mimari Eserleri" kitabı olmak üzere ülkedeki Osmanlı anıtları hakkında birçok makalenin yazarı olarak tanınıyor.

Üsküp Felsefe Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden 1954 yılında mezun olan Kumbaracı, eğitim alanı yanı sıra Üsküp Şehir Müzesi'ndeki İslam Anıtları Bölümü, Üsküp Kültür Anıtlarını Koruma Enstitüsü ve Cumhuriyet Kültür Anıtlarını Koruma Enstitüsü'nde çalışmalarda bulundu.

Çalışmalarıyla uluslararası birçok kongreye katılan Kumbaracı, bilimsel ve mesleki dergilerde Kuzey Makedonya'daki Osmanlı anıtları hakkında birçok makale yayınladı.

92 yaşında hayatını kaybeden Kumbaracı'nın 1998'de yayımlanan en meşhur eserlerinden olan "Üsküp'te Osmanlı Mimari Eserleri" kitabı Türkçeye de tercüme edildi.

  • Lidiya Kumbaracı Begoeviç
  • osmanlı
  • tarihçi

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