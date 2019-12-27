Likud Netanyahu’nun geleceğini oyladı

27.12.2019 04:06 - Güncelleme: 27.12.2019 04:06

Partisi Likud’un 116 bin üyesi, Netanyahu ile eski Bakanı Gideon Saar arasında bir tercih yaparak liderini belirledi. Yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi gece 11.00’de sona erdi. Jerusalem Post gazetesi, seçimleri Netanyahu kazansa bile rakibinin alacağı oyun gelecek hakkında ipucu vereceğini yazdı. Gazeteye bilgi veren uzmanlar, Saar’ın yüzde 30’un üzerinde oy alması halinde Netanyahu’nun parti içindeki otoritesinin sarsılacağı yorumunu yaptı. Hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu, partide başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti.