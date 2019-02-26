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Lima Grubu, Venezuela'ya askeri müdahaleden kaçınılması çağrısında bulundu

Venezuela'daki krizin masaya yatırıldığı Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapıldı.

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Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay ve Peru'nun dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ve Peru Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hugo de la Zela Martinez'in toplantı sonrası okudukları 18 maddelik bildiride, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetince "halka uygulanan baskı" ile "gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma" eylemleri kınandı.

Bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), Venezuela'daki "ağır durumu", "Nicolas Maduro hükümetinin sivil halka karşı uyguladığı şiddeti" ve insanlığa karşı işlenen suç kapsamında ele alınan "uluslararası yardımın ulaştırılmasına izin vermemeyi" dikkate alması için başvuru yapılacağı açıklandı.

Öte yandan, Venezuela ile hala iş birliği içinde olan ülkelere, ülkedeki siyasi krizin çözülmesine yardımcı olmaları için çağrıda bulunulacağı belirtildi.

Guaido'nun kalıcı olarak destekleneceği vurgulanan bildiride, Venezuela yargısına ve silahlı kuvvetlerine Guaido'yu tanımaları için çağrıda bulunuldu.

Venezuela'ya askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılan bildiride, "Venezuela'da demokrasiye geçiş, bizzat Venezuelalılar eliyle barışçıl bir yoldan, anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik ve politik çevrelerce desteklenerek, silah kullanmadan gerçekleştirilmelidir." ifadesi yer aldı.

Bu arada, Meksika, Lima Grubu'nda yer almasına rağmen toplantıya katılmadı.

- VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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