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Dünya

Limak, Libya'daki stadyumun bakım ve onarım çalışmalarına yeniden başladı

Limak İnşaat'ın, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde 12 yıldan beri kullanılamayan büyük stadyumun bakım ve onarımına başladığı bildirildi.

AA4 Nisan 2023 Salı 02:39 - Güncelleme:
Limak, Libya'daki stadyumun bakım ve onarım çalışmalarına yeniden başladı
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Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı Yeniden İmar ve İstikrar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bingazi'deki en büyük stadyumda bakım ve onarım çalışmalarının başladığı belirtildi.

Bingazi'den 12 yılı aşkın süredir kullanılamayan stadyum bakım ve onarım çalışmalarının Limak İnşaat şirketi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, 12 ay sürecek çalışmalarla aynı zamanda stadyumun kapasitesinin 28 binden 40 seyirciye çıkarılacağına işaret edildi.

Yeniden İmar ve İstikrar Komitesi basın ofisi üyesi Muhammed Mahmud, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk firması Limak İnşaat'ın alanında büyük bir şirket olduğunun altını çizen Mahmud, şunları söyledi:

"Limak İnşaat, Bingazi'deki stadyumun bakım ve onarımını 2009 yılında üstlenerek çalışmalarına başladı. Ancak Muammer Kaddafi rejimine karşı gerçekleşen devrimle birlikte başlayan savaş sebebiyle Libya'da her şey durdu. Dolayısıyla Bingazi'deki stadyum da durmuştu."

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