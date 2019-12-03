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LinkedIn çevre dostu binalar için ilk adımı attı

Silikon Vadisinde bulunan şirketler karbon ayakizini azaltmak istiyor

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Uluslararası Enerji Ajansı betonun ana maddesi olan çimento, sera gazı emisyonunun %7’sini oluşturuyor. LinkedIn gibi bazı şirketler yeni kampüslerini, çevre dostu beton kullanarak yapıyor.
 
LinkedIn, California’daki otoparkına eşlik eden yeni 245.000 metrekarelik binası için karbon salınımını betona hapseden teknolojiye sahip Kanadalı CarbonCure şirketi ile birlikte çalışıyor.
 
CarbonCure son geliştirdiği ürünü, normal beton gibi dayanıklı olduğunu söyledi. Ürün, karıştırma sırasında yakalanan karbondioksiti betona enjekte ederek betonla reaksiyona girmesini sağlıyor ve beton sertleştikten sonra karbon kalıcı olarak betonda gömülü hale geliyor. Bu teknoloji ile bina yıkılmış olsa bile karbon soyutlanmış şekilde kalıyor.
 
CarbonCure’un LinkedIn projesine beton sağlayan ortağı Centreal Concrete, Batı Kıyısı’ndaki diğer büyük teknoloji firmalarının da doğaya daha az zararlı beton üzerinde planlar yaptığını belirtti. Fakat hangi şirketlerin projeyle çalışmak istediği henüz bilinmiyor.
 
Teknoloji şirketlerinin iklim değişikliğine karşı önlem alması için baskı artıyor. Eylül ayında Amazon çalışanları, şirketin iklim değişikliği konusundaki etkisizliğini protesto etti. Daha yakın bir zamanda Google çalışanları şirkete, iklim konusundaki taleplerini bir mektup ile iletti.
 
CarbonCure kıdemli direktörü Christie Gamble, geliştirdikleri teknolojinin karbondioksit emisyonlarında %5’lik bir düşük sağladığını, bugüne kadar 52.000 ton’un üzerinde karbon emisyonunu azaltmaya yardımcı olduğunu ve teknolojilerinin iş yapan herkes için anlam ifade etmesi gerektiği belirtti.
 
CarbonCure’un kurucusu ve CEO’su Robert Niven, şirketin önümüzdeki yıllarda Güneydoğu Asya ve Doğu Asya’da iş yapmaya başlayacağını ve Singapurlu bir beton şirketi ile ortaklığın kurulduğunu söyledi. (Forum USA)

Dünyada bir ilk! Devreye giriyor

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