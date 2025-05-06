Lısovka'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Donbas bölgesinde önemli yerlerin kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Lısovka yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.
Rus ordusunun, Ukrayna'ya ait askeri havaalanının altyapı tesislerini, insansız hava araçları üretim atölyesini ve mühimmat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 151 bölgenin ateş altına alındığı ifade edildi.