  Litani Nehri'ndeki köprüler hedefte! Soykırımcı Netanyahu'dan bombalama talimatı
Litani Nehri'ndeki köprüler hedefte! Soykırımcı Netanyahu'dan bombalama talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdi.

AA22 Mart 2026 Pazar 10:37 - Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu'nun söz konusu talimatını ordu komuta kademesiyle İran ve Lübnan'a saldırıların ele alındığı değerlendirme toplantısında açıkladı. Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan'ın güneyine geçişinin engellenmesini gerekçe gösteren Bakan Katz, Netanyahu ile birlikte orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme" talimatı verdiklerini söyledi. Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.

İSRAİL ORDUSUNA LÜBNAN'IN TÜM SINIR KÖYLERİNİ YIKMA TALİMATI

Katz, havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını da kaydetti. Bakan Katz, Gazze Şeridi'nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını söyledi. İsrail yerleşimlerine tehdit oluşturduğunu öne süren Katz, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerinde bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtti.

İşte İsrail-Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

12:45 İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki köprüleri bombalaması talimatı verdi.

12:13 Lübnanlı Muhammed Habli, İsrail'in sakinlerini yerinden ettiği ve saldırılar düzenlediği başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde sahipsiz ve savunmasız kalan hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor.

10:37 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

10:35 Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1 kişinin öldüğü duyuruldu.

06:26 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ve askeri araçların bulunduğu çeşitli noktaları roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

02:52 İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

00:34 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın yaptığı öne sürülen havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaralandığını duyurdu.

  • İsrail Saldırısı
  • Lübnan Hava Saldırısı
  • Topçu Saldırısı

