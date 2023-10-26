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Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda Ukrayna'ya desteğini yineledi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, sıcak gelişmeler yaşanan jeopolitik bölgeler olmasına rağmen Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirterek, 'Savaş yorgunluğuna hakkımız yok.' dedi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda Ukrayna'ya desteğini yineledi
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Nauseda, AB Liderler Zirvesi için AB Konseyi binasına girişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Kimi ülkelerin Rusya yönetimiyle "bazı özel diplomasi ilişkileri" kurmaya başladığını dile getiren Nauseda, "Ukrayna topraklarında insanları öldürüyorlar. Savaşın bu kritik aşamasında dış politikamızı bölmemek için birlik içinde kalmalıyız çünkü aksi takdirde bu 27 üye ülkenin politikası olacaktır. Bunu yapmaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Nauseda, Ukrayna'ya makro mali desteğin çok önemli olduğuna işaret ederek, Rusya'ya yeni yaptırım paketi konusunda sert ve kararlı olmaları gerektiğini söyledi.

Sıcak gelişmeler yaşanan jeopolitik bölgeler olmasına rağmen Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini kaydeden Nauseda, "Savaş yorgunluğuna hakkımız yok." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasının sorulması üzerine ise Nauseda, "Elbette sivil kayıplardan kaçınmak çok önemli ve İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz. Ancak bunun uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi çok önemli. İşte bu nedenle sivil kayıplardan kaçınmak için insani koridorların oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

  • Litvanya Cumhurbaşkanı
  • Gitanas Nauseda
  • ukrayna

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