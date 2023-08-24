Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan Prigojin hakkında açıklama

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre Nauseda, söz konusu açıklamaları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptı.

Nauseda, "Ölümü, eğer gerçekten doğrulanırsa pek bir şey değiştirmez." ifadesini kullandı.

Wagner'in paralı askerlerinin amaçlarından birinin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak ve provokasyonlar düzenlemek olduğunu belirten Nauseda, "Prigojin'in ölümünün bizi daha sakin hissettirdiğini ya da bir şekilde güvenlik durumunu iyileştirdiğini kesinlikle düşünmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.