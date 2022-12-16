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Dünya

Litvanya İçişleri Bakanı göç yönetiminin en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, göç yönetiminin, Avrupa Birliği (AB) ve Litvanya için en büyük zorluklardan biri olmaya devam ettiğini belirtti.

AA16 Aralık 2022 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Litvanya İçişleri Bakanı göç yönetiminin en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi
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Litvanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin göç yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bilotaite, Litvanya'nın toprakları konusunda bugüne kadar aldığı önlemlerin etkili olduğunu belirterek ülkenin diğer zorluklarla da başa çıkmaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Bilotaite, göç yönetiminin AB ve Litvanya için en büyük zorluklardan biri olmaya devam ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Göç süreçleri gerçekliğimizi değiştiriyor. Savaş mültecileri, işçi göçmenler ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya girmeye çalışan insanlar bizi etkili ve uzun vadeli göç yönetimi çözümleri aramaya zorluyor. Aynı anda birkaç zorlukla uğraşmak zorundayız."

Litvanya, Letonya ve Polonya'nın sınırlarda katı önlemler aldığına işaret eden Bilotaite, durum gerektiriyorsa daha sıkı önlem alacaklarını ifade etti.

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