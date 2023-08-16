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Dünya

Litvanya iki sınır geçiş noktasını Belarus'a kapatacak

Litvanya hükümeti 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
Litvanya iki sınır geçiş noktasını Belarus'a kapatacak
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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, sınırların tamamen kapatılması hakkında ayrıntılar Polonya'da görüşülecek.

Haberde ifadelerine yer verilen Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Belarus ile olan sınırlarını tamamen kapatma olasılıklarını görüştüklerini ve ayrıntıların 28 Ağustos'ta netleşeceğini söyledi.

LRT'ye göre Litvanya hükümeti, 18 Ağustos'tan itibaren Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı.

Belarus ile kalan dört sınır kontrol noktası Medininkai, Lavoriskes, Raigardas ve Salcininkai ise açık kalacak.

Söz konusu karar, Rusya bağlantılı Wagner'in Belarus'taki varlığından giderek daha fazla endişe duyulan bir dönemde alındı.

  • Litvanya hükümeti
  • Belarus sınırı
  • sınır geçiş noktaları

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