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Litvanya: NATO güvenlik planlarının bloke edilmesi, Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin, 'Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili.' ifadelerini kullandı.

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Linkevicius, EU Observer'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO savunma planını onaylamamasının, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesindeki rutin müzakerelerden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Baltık ülkeleri aleyhinde bir girişimde bulunduğuna inanmadığını vurgulayan Linkevicius, "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Linkevicius, konuya ilişkin bir çözüm bulacaklarını kaydetti.

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