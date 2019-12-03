Litvanya: NATO güvenlik planlarının bloke edilmesi, Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin, 'Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili.' ifadelerini kullandı.