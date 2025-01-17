İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5705
  • EURO
    36,5971
  • ALTIN
    3094.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Litvanya 'Rus tehdidi' nedeniyle savunma harcamalarını artırma kararı aldı
Dünya

Litvanya 'Rus tehdidi' nedeniyle savunma harcamalarını artırma kararı aldı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, 'Rus saldırganlığı tehdidi' nedeniyle 2026'dan itibaren savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5-6'sına yükseltmeye karar verdiklerini bildirdi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Litvanya 'Rus tehdidi' nedeniyle savunma harcamalarını artırma kararı aldı
ABONE OL

Litvanya basınındaki haberlere göre, Nauseda, başkent Vilnius'ta, Devlet Savunma Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Nauseda, "Rus askeri saldırganlığı olasılığı hala gerçek ancak yakın değil. Savunma ve caydırıcılığı önemli ölçüde güçlendirmek için çabalarımızı artırmalı ve bu amaçla daha fazla kaynak ayırmalıyız." dedi.

GSYH'NİN YÜZDE 5 İLA 6'SINA YÜKSELTİLECEK

Devlet Savunma Konseyince 2026'dan 2030'a kadar bu seviyeye ulaşmak için "tarihi bir karar" alındığını belirten Nauseda, "Rus saldırganlığı tehdidi" nedeniyle 2026'dan itibaren savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5 ila 6'sına yükseltmeye karar verdiklerini kaydetti.

Litvanya'nın güvenliğinin NATO'ya üyelikle güvence altına alındığına işaret eden Nauseda, "Ancak bu, sadece kendimizi savunmaya hazır olduğumuz takdirde etkili olacaktır." diye konuştu.

İLK NATO ÜLKESİ OLMUŞLARDI

Litvanya, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, NATO üyesi ülkelere GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamaları çağrısında bulunmasının ardından, bu hedefe ulaşma sözü veren ilk NATO ülkesi oldu.

Rusya ile sınır komşusu olan Baltık ülkesi, şu anda GSYH'nin yüzde 3'ünün biraz üzerinde savunma harcaması yapıyor.

Bu hedefe ulaşılması, Litvanya'yı, GSYH'den ayrılan pay kapsamında savunmaya en fazla harcama yapan NATO ülkesi haline getirecek.

Halihazırda yüzde 4'ün üzerinde harcama yapan ve bu oranı daha da artırmayı planlayan Polonya, bu konuda lider konumda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.