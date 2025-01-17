Litvanya 'Rus tehdidi' nedeniyle savunma harcamalarını artırma kararı aldı

Litvanya basınındaki haberlere göre, Nauseda, başkent Vilnius'ta, Devlet Savunma Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.



Nauseda, "Rus askeri saldırganlığı olasılığı hala gerçek ancak yakın değil. Savunma ve caydırıcılığı önemli ölçüde güçlendirmek için çabalarımızı artırmalı ve bu amaçla daha fazla kaynak ayırmalıyız." dedi.

Devlet Savunma Konseyince 2026'dan 2030'a kadar bu seviyeye ulaşmak için "tarihi bir karar" alındığını belirten Nauseda, "Rus saldırganlığı tehdidi" nedeniyle 2026'dan itibaren savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5 ila 6'sına yükseltmeye karar verdiklerini kaydetti.



Litvanya'nın güvenliğinin NATO'ya üyelikle güvence altına alındığına işaret eden Nauseda, "Ancak bu, sadece kendimizi savunmaya hazır olduğumuz takdirde etkili olacaktır." diye konuştu.

Litvanya, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, NATO üyesi ülkelere GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamaları çağrısında bulunmasının ardından, bu hedefe ulaşma sözü veren ilk NATO ülkesi oldu.

Rusya ile sınır komşusu olan Baltık ülkesi, şu anda GSYH'nin yüzde 3'ünün biraz üzerinde savunma harcaması yapıyor.

Bu hedefe ulaşılması, Litvanya'yı, GSYH'den ayrılan pay kapsamında savunmaya en fazla harcama yapan NATO ülkesi haline getirecek.

Halihazırda yüzde 4'ün üzerinde harcama yapan ve bu oranı daha da artırmayı planlayan Polonya, bu konuda lider konumda bulunuyor.

