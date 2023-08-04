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Dünya

Litvanya, yüzlerce Rus ve Belarus vatandaşlarını ''tehdit'' ilan etti

Litvanya Göçmenlik Dairesi, ülkede yaşayan 910 Belarus ve 254 Rusya vatandaşının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunun tespit edildiğini bildirdi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Litvanya, yüzlerce Rus ve Belarus vatandaşlarını ''tehdit'' ilan etti
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İçişleri Bakanlığına bağlı Daireden yapılan yazılı açıklamada, vize ve oturum izni gibi konularda titizlikle çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Litvanya'da ikamet eden 1164 Belarus ve Rus vatandaşının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunun tespit edildiği belirtilerek, bunlardan 910'unun Belarus, 254'ünün ise Rusya vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu kişilerin oturma izinlerinin iptal edildiği ve tamamının Litvanya'ya girişinin yasaklandığı bildirildi.

Karar, Litvanya hükümetinin, ülkede yaşayan Rus ve Belaruslulardan Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmesine ilişkin görüşlerin sorulduğu bir anket yapmasının ardından geldi.

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