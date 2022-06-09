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Dünya

Litvanya'dan gururlandıran Bayraktar kararı

Litvanya Posta Teşkilatı, Laisves TV'nin başlattığı Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışlama kampanyası anısına posta pulu bastırma kararı aldı.

Star Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
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Litvanyalı gazeteci Andrius Tapinas'ın geçtiğimiz ay başlattığı bağış kampanyası kapsamında Litvanyalılar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için para toplamaya başladı.

Tapinas, bağış kampanyası için Litvanya ve Türkiye Savunma Bakanlığından "yeşil ışık" alındığını, Bayraktar TB2'nin yapımcısı Baykar'ın kampanyaya "evet" dediğini kaydetti.

Kampanya kapsamında sadece üç buçuk günde 5 milyon avro toplandı.

Baykar Teknoloji ise, toplanan bağışın Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini isteyerek Litvanya'ya ücretsiz bir 'Bayraktar TB2' hediye etti.

BAYRAKTAR TB2'YE ANLAMLI JEST

Bu jestin ardından Laisves TV, sosyal medyada posta pulunun olası bir görselini paylaştı, bu girişim Litvanya Posta Teşkilatı'ın da dikkatini çekti.

Hatıra ürününü olarak basılmasına karar veren Litvanya Posta Teşkilatı pulu, Litvanya şehirlerindeki tüm şubelerinde ve online mağazasında 2 avrodan satışa sundu.

Pul satışlarından elde edilen paranın yarısı Ukrayna ordusunu destekleyen sivil toplum kuruluşu Blue/Yellow'a bağışlanacak.

Star Gazetesi

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